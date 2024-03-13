وصول نحو مئة مهاجر غير شرعي إلى جزيرة في اليونان

رصدت الشرطة اليونانية حوالي مئة مهاجر الأربعاء في يافذوس، وهي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط جنوب كريت، والتي أصبحت في الأشهر الأخيرة بوابة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال خفر السواحل في بيان "تم إبلاغ سلطات ميناء كريت فجر الأربعاء بوجود مجموعة من 91 مهاجرا في يافذوس".

وتم نقل 28 شخصا إلى مركز استقبال في جزيرة كريت، على بعد نحو 30 ميلا بحريا من يافذوس، وسيبقى 63 شخصا في مخيم بشكل مؤقت في هذه الجزيرة، بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت الشرطة أيضا أنها "ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عاما يشتبه في أنه المهرب". ولم يتم الإعلان عن جنسيات المهاجرين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية "وصل ما يقرب من 280 شخصا إلى يافذوس منذ نهاية الأسبوع الفائت". فيما تبلغ مساحة الجزيرة 30 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 50 نسمة فقط، وقد شهدت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الوافدين في الأشهر الأخيرة، معظمهم من طبرق في ليبيا التي تبعد 170 ميلا بحريا.

ووفقا لوزارة الهجرة اليونانية وصل ألف طالب لجوء إلى يافذوس، بمن فيهم العديد من القصر غير المصحوبين بذويهم منذ بداية العام.

إقرأ المزيد

ودقت بلدية يافذوس مؤخرا ناقوس الخطر بشأن نقص الموارد في هذه المنطقة الصغيرة لمساعدة المهاجرين الوافدين، حيث قالت صوفيا فولتبسي، كاتبة الدولة بوزارة الهجرة "نحن نتعرض لضغوط من تدفقات الهجرة في جنوب جزيرة كريت" و"طاقة مراكز القاصرين غير المصحوبين وصلت إلى حدودها القصوى".

وأكدت أن يافذوس وكريت أصبحتا وجهتين للمهاجرين كما هو الحال بالنسبة لجزيرة لامبيدوزا في إيطاليا من قبل.

المصدر: "أ ف ب"