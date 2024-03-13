جنوب إفريقيا.. توقيف رجل على خلفية مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير في كولينان

أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء أنها أوقفت رجلا يبلغ من العمر 35 عاما غداة مقتل 3 رهبان أقباط طعنا في كنيستهم ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الدوافع التي لم تتضح بعد.

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وذكرت شرطة جنوب إفريقيا أن الرهبان الملحقين بكنيسة في كولينان، وهي بلدة تعدين صغيرة تقع على بعد 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة بريتوريا، قتلوا الثلاثاء.

وأوضحت "تم العثور على ثلاثة رهبان قتلى مصابين بطعنات"، وأكد الشخص الرابع الناجي أنه تعرض للضرب بقضيب حديدي قبل أن يتمكن من الفرار والاختباء.

وقالت الشرطة في وقت لاحق في بيان إن "مشتبها به قد أوقف وهو على ارتباط بجريمة القتل الثلاثية"، موضحة أن الموقوف سيمثل أمام قاض غدا الخميس.

وأكدت الشرطة أن ملابسات القضية لم تتضح بعد، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة.

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هذا، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أنها تتابع التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل بجنوب إفريقيا.

وأوضحت الخارجية المصرية أن سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة قاموا بالانتقال بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة في جنوب إفريقيا، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت مقتل 3 من الرهبان عقب تعرضهم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وذكرت الكنيسة في بيان تلقت RT نسخة منه "أن الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس".

المصدر: أ ف ب