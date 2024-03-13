خبير سويدي: نحن نشهد نهاية التفوق الغربي في العالم

اعتبر المحلل السياسي السويدي لارس بيرن أن فشل النخب الغربية في هزيمة روسيا يدلل على اقتراب نهاية عصر التفوق الغربي في العالم.

وقال بيرن لقناة "SwebbTV": نحن نشهد حاليا نهاية 500 عام من الهيمنة الغربية".

وشدد الخبير على أن الصراع الأوكراني كشف عن فشل حقيقي وقع فيه خصوم روسيا، في حين أن الأخيرة باتت أكثر ثراء، وأشد قوة، من أي وقت مضى.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن هيمنة الدول الغربية قد انتهت، ويجري الآن تشكيل نظام عالمي جديد.

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وأشار أوربان لوجود محاولات لتقسيم العالم إلى كتل جيوسياسية. وهناك ضغوط هائلة يتم فرضها على دول تدافع عن سيادتها مثل هنغاريا.

وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا "النظام العالمي القائم على القواعد" التي يروج لها الغرب، واصفا إياها بالهراء. وفقا له، لم ير أحد أو يكتب هذه القواعد، مما يجعل من الممكن لأتباع هذا النهج الاستعماري أن يخترعوها بين الحين والآخر لمصلحتهم الخاصة.

وشدد بوتين على أن النظام العالمي المتعدد الأقطاب يتعزز، وهذه عملية حتمية، لأن النظام العالمي الاستعماري المعاصر القبيح بطبيعته لم يعد له وجود.

وأشار الرئيس الروسي في الوقت نفسه إلى ضرورة إنشاء نظام عالمي جديد يقوم على مبادئ الانفتاح الاقتصادي والعدالة للجميع والقرارات الجماعية ومراعاة مصالح جميع الدول.

المصدر: نوفوستي