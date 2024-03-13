بعد تصريحات أردوغان.. بيسكوف يتحدث عن التحضير لزيارة بوتين إلى تركيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه تم التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا منذ فترة طويلة، وهناك العديد من القضايا التي تحتاج للبحث من رئيسي الدولتين.

وأضاف بيسكوف: "الزيارة كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة. ونحن ننتظر أيضا هذه الزيارة - وهذا أمر مهم. نحن ننتظر هذه الاتصالات على أعلى مستويات العلاقات الروسية -التركية. هناك الكثير من المسائل الملحة: قبل كل شيء علاقاتنا الثنائية وعلاقاتنا التجارية والاقتصادية. هناك الكثير من القضايا تحتاج إلى اهتمام رئيسي الدولتين".

إقرأ المزيد

وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد حاليا مواعيد دقيقة لزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، وسيتم الاتفاق عليها سريعا عبر القنوات الدبلوماسية، موضحا أن من بين القضايا المهمة التي يجب مناقشتها هي المواضيع الدولية والإقليمية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع زيارة نظيره الروسي بعد الانتخابات.

ومن المعروف أن الانتخابات البلدية في تركيا ستجري في 31 مارس. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الروسية يومي 15 و17 مارس.

المصدر: نوفوستي