بيسكوف يعلق على تصريحات باشينيان حول احتمال الخروج من معاهدة الأمن الجماعي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو استمعت إلى تصريحات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول إمكانية انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ويرى ممثل الكرملين، أنه سيتوجب القيام بقدر كبير من العمل، وهناك حاجة إلى اتصالات لتوضيح الوضع.

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وفي وقت سابق، قال باشينيان إن أرمينيا ستنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إذا لم ترد المنظمة على الأسئلة التي طرحتها سلطات يريفان بشأن الأراضي السيادية لبلاده.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، سمعنا هذه التصريحات. من الواضح، بالطبع، أن هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا الآن في هذا المجال. يجب علينا إجراء اتصالات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي وعلى المستوى الثنائي مع شركائنا الأرمن. سنوضح ونتحدث بما يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها السيد رئيس مجلس وزراء أرمينيا".

وردا على سؤال حول كيف تنظر منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى هذه التصريحات التي أدلى بها باشينيان، طلب بيسكوف توجيه هذه الأسئلة إلى المنظمة نفسها، وأوضح أن الكرملين لا يمكنه التحدث نيابة عن المنظمة.

وخلص المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأنه "بالطبع، هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

المصدر: نوفوستي