"تهديد للصحفيين".. زاخاروفا تعلق على تقرير أمريكي حول وسائل الإعلام الروسية

وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقريرا أمريكيا تحدث عن "العمل التخريبي" لوسائل الإعلام الروسية، بأنه يشكل تهديدا للصحفيين الروس.

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جاء ذلك في معرض تعليق زاخاروفا على تقرير نشرته في وقت سابق القيادة الجنوبية الأمريكية، قالت فيه إن الولايات المتحدة تنظر إلى عمل وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك "سبوتنيك موندو" وقناة RT في أمريكا اللاتينية، على أنه محاولة لتقويض مصالح واشنطن في المنطقة.

وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لا يخفى على أحد ما الذي تستهدفه (قائدة القيادة الجنوبية الأمريكية لورا ريتشاردسون). هذا تهديد مباشر لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الروس".

وأضاف: "هذه – انتبهوا - مسؤولة بوكالة إنفاذ القانون الأمريكية، وفي رأيي ليس لها الحق في إطلاق مثل هذه التصريحات، أو يجب عليها على الأقل أن تفعل ذلك مع احترام الأخلاقيات ودقائق الأمور المهنية".

وفي فبراير، ذكر المركز التحليلي الأمريكي "أتلانتك كاونسل" أن مواقع روسيا في الفضاء المعلوماتي لأمريكا اللاتينية تعد من الأقوى في المنطقة، مما يشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة بسبب وجود وسائل الإعلام الروسية، بما فيها "سبوتنيك" وRT، على العديد من المنصات بالإنترنت.

المصدر: "نوفوستي"