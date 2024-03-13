بوتين: روسيا ستتعامل مع العسكريين الأمريكيين كغزاة إذا ظهروا في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه إذا ظهر العسكريون الأمريكيون في أوكرانيا، فستتعامل معهم روسيا كقوات احتلال غازية.

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة روسيا-1، إلى أن الجانب الأمريكي يدرك ذلك بشكل جيد.

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وأضاف الرئيس الروسي: "أعلنت الولايات المتحدة أنها لن ترسل قواتها للقتال في أوكرانيا. نحن نعرف عدد القوات الأمريكية الموجودة على الأرض الروسية في "دونباس"، نعتبرها قوات تدخل عسكري".

وتابع الرئيس بوتين: "نحن سنتعامل مع ظهور هذه القوات بهذه الطريقة، حتى لو ظهرت على أراضي أوكرانيا. وهم يفهمون ذلك جيدا".

المصدر: نوفوستي