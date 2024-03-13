بوتين: روسيا ستتعامل مع العسكريين الأمريكيين كغزاة إذا ظهروا في أوكرانيا
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه إذا ظهر العسكريون الأمريكيون في أوكرانيا، فستتعامل معهم روسيا كقوات احتلال غازية.
وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة روسيا-1، إلى أن الجانب الأمريكي يدرك ذلك بشكل جيد.
وأضاف الرئيس الروسي: "أعلنت الولايات المتحدة أنها لن ترسل قواتها للقتال في أوكرانيا. نحن نعرف عدد القوات الأمريكية الموجودة على الأرض الروسية في "دونباس"، نعتبرها قوات تدخل عسكري".
وتابع الرئيس بوتين: "نحن سنتعامل مع ظهور هذه القوات بهذه الطريقة، حتى لو ظهرت على أراضي أوكرانيا. وهم يفهمون ذلك جيدا".
المصدر: نوفوستي