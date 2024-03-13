بوتين: الوضع في الولايات المتحدة أقل تحضرا قبل الانتخابات ولا تسامح مع التدخل بشؤوننا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في الولايات المتحدة قبل إجراء الانتخابات فيها أصبح يتسم بعدم التحضر على نحو متزايد وأنه لا يمكن للنظام السياسي فيها أداء الدور الديمقراطي.

ولفت بوتين في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا" إلى أنه لا يرغب في الإدلاء بأي تعليق حول هذا الأمر.. "لكن، أعتقد أن هذا واضح تماما للجميع، لا يمكن للنظام السياسي الأمريكي أن يدعي أنه ديمقراطي بكل ما للكلمة من معنى".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس بوتين أن روسيا لن تتسامح مع التدخل في شؤونها الداخلية ولن تسمح بالتدخل في عملياتها السياسية الداخلية.

وأضاف بوتين ردا على سؤال بهذا الخصوص: "قلنا مرات عديدة، وقلتها مرات عديدة، لن نسمح لأي أحد أن يفعل هذا".

المصدر: نوفوستي