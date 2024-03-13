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الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"

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الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة
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أجرى المدير العام لوكالة "روسيا سيفودنيا" ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع" دميتري كيسيليوف لقاء مطولا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكان كيسيليوف أعلن عن المقابلة في مقطع فيديو من الكرملين يظهر خلفه قصر مجلس الشيوخ الروسي قائلا: "بعد خطاب بوتين الذي استمر ساعتين، ظهرت العديد من الأسئلة الإضافية. وتتطلب التهديدات الجديدة من الغرب تقييمات حديثة أيضا. طاقم تصوير قناة "روسيا" التلفزيونية ووكالة "نوفوستي" موجودون في الكرملين. أمامنا مقابلة كبيرة مع رئيس روسيا، حيث سنتناول الكثير من النقاط. نحن ننتظر ونستعد".

وسيتم بث المقابلة كاملة في الساعة 10:00 من يوم الأربعاء 13 مارس، على قناة "روسيا-1" وموقع "نوفوستي"RT"

ونعرض فيما يلي تصريحات جاءت في مقتطفات سبقت المقابلة:

يتبع..

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الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"