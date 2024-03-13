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البرازيل.. مسلح يستسلم للشرطة بعد احتجازه رهائن لساعات على متن حافلة

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البرازيل.. مسلح يستسلم للشرطة بعد احتجازه رهائن لساعات على متن حافلة
AP Silvia Izquierdo
صورة من مكان الحادث
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أعلنت الشرطة البرازيلية عن اعتقال رجل مسلح اختطف رهائن على متن حافلة في مدينة ريو دي جانيرو.

وقالت الشرطة إن الرجل أطلق النار على الناس في الشارع، مما أسفر عن إصابة شخصين، ثم اختطف حافلة واحتجز 16 شخصا كرهائن عند الساعة الثانية بعد الظهر، يوم الثلاثاء، حسب التوقيت المحلي.

وبعد نحو 4 ساعات سلم الرجل نفسه للشرطة وأطلق سراح الرهائن، دون أن يصب أي واحد منهم بأذى، حسب الشرطة.

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وكشفت الشرطة أن المسلح اسمه باولو سيرجيو دي ليما، ويبلغ 30 عاما من العمر، وكانت له سوابق جنائية، حيث أدين بتهمة السرقة.

ولم يتم الكشف على الفور عن دوافعه في ما يتعلق باختطافه الرهائن.

المصدر: "سي إن إن البرازيل"

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