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مدير وكالة "روسيا سيفودنيا" يعلن عن مقابلة كبيرة مع بوتين

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Sputnik
المدير العام لوكالة "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيليوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين-صورة أرشيفية
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أعلن المدير العام لوكالة "روسيا سيفودنيا" ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع" دميتري كيسيليوف عن إجرائه مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستبث اليوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحا.

وقال كيسيليوف في مقطع فيديو من الكرملين يظهر خلفه قصر مجلس الشيوخ الروسي: "بعد خطاب بوتين الذي استمر ساعتين، ظهرت العديد من الأسئلة الإضافية. وتتطلب التهديدات الجديدة من الغرب تقييمات حديثة أيضا. طاقم تصوير قناة "روسيا" التلفزيونية ووكالة "نوفوستي" موجودون في الكرملين. أمامنا مقابلة كبيرة مع رئيس روسيا، حيث سنتناول الكثير من النقاط. نحن ننتظر ونستعد".

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وسيتم بث المقابلة في الساعة 10:00 من يوم الأربعاء 13 مارس، على قناة "روسيا-1" وموقع "نوفوستي" وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية في 29 فبراير، والتي تطرق فيها إلى قضايا اجتماعية واقتصادية داخلية، وموقف روسيا من ملفات دولية ساخنة.

المصدر: نوفوستي

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