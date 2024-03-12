ريابكوف يؤكد مشاركة السعودية في فعاليات "بريكس" عام 2024

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث روسيا في "بريكس" سيرغي ريابكوف أن السعودية لم تنكر انضمامها إلى "بريكس"، وقد شاركت في حدثين للمجموعة عام 2024، ووضع التكوين واضح.

وقال ريابكوف: "التكوين واضح بما فيه الكفاية. أعلن الرئيس بوتين، في بيان مؤرخ في 1 يناير، انضمام خمس دول إلى "بريكس"، ومن بينها السعودية. والرياض لم تنكر ذلك، ولم يُقل في أي وقت من الأوقات إن الأمر ليس كذلك".

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وأشار إلى أن السعودية شاركت بالفعل في "حدثين على الأقل من فعاليات "بريكس" خلال الرئاسة الروسية".

وأكد ريابكوف أن ممثلين عن السعودية أبلغوا موسكو أن "العمل الذي يسبق قرار (الانضمام) مستمر".

وتابع: "نحن نحترم ذلك. وحقيقة أنهم لم يحضروا الاجتماع الأول للمبعوثين ومساعدي المبعوثين في موسكو هي حقيقة لم تمر دون أن يلاحظها أحد. لكنه لا تشطب أو تلغي كل ما ذكرته".

وشهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.

المصدر: نوفوستي