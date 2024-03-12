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العثور على جثة طفلة جرفتها السيول جنوب شرق فرنسا

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العثور على جثة طفلة جرفتها السيول جنوب شرق فرنسا
AFP
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ذكرت السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء أنه تم العثور على جثة الطفلة البالغة أربع سنوات التي جرفتها مياه النهر جنوب شرق البلاد، فيما لا يزال البحث مستمرا عن شقيقها البالغ 13 عاما.

وأشارت النيابة العامة الفرنسية إلى أنه "تم العثور على جثة طفلة تطابق أوصاف البنت البالغة أربع سنوات والتي جرفتها مياه نهر السبت جنوب شرق البلاد"، موضحة أن"جثة الرجل التي عثر عليها رجال الدرك يوم الاثنين تعود إلى والد الطفلين".

وبلغ عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية الذي شهدته مناطق جنوب شرق فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع ستة وفيات، خمسة جرفتهم المياه في منطقة غار، ورجل في الثمانين عثر على جثته يوم الاثنين في نهر هيرولت.

وجرفت المياه الطفلين مساء السبت الماضي، بينما كانا في سيارة والديهما اللذين كانا يحاولان عبور جسر فوق نهر غاردون، لكن السيارة سقطت في النهر. وتم إنقاذ الأم البالغة 40 عاما، قبل أن تجرف السيارة بسبب فيضان النهر.

العثور على جثة طفلة جرفتها السيول جنوب شرق فرنسا
AFP

هذا وفقد رجل منذ السبت في مقاطعة أرديش المجاورة. وذكر مصدر في الدرك أنه مدير محطة الطاقة الكهرومائية الصغيرة وكان قد ذهب للتحقق من عملها.

العثور على جثة طفلة جرفتها السيول جنوب شرق فرنسا

كما فقد في إسبانيا، ثلاثة أشخاص جرفتهم الأمواج منذ بدء سوء الأحوال الجوية، حسبما أعلنت السلطات الاثنين لافتة الى استمرار البحث للعثور عليهم.

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المصدر: RT + "أ ف ب"

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