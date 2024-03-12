أقدم ملوك أوروبا يخضع لعملية زرع جديدة لجهاز تنظيم ضربات القلب

أعلن القصر الملكي النرويجي خضوع الملك هارالد البالغ من العمر 87 عاما لعملية زرع جهاز دائم لتنظيم ضربات القلب في أوسلو اليوم الثلاثاء والتخلي عن الجهاز المؤقت

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ووفقا للقصر أصيب ملك النرويج هارالد بعدوى خلال رحلة خاصة إلى جزيرة لانغكاوي في ماليزيا، ما تتطلب إعادة نقله إلى النرويج بسرعة عبر طائرة طبية خاصة، وأدخل المشفى الوطني في أوسلو إثر عودته إلى البلاد.

وأوضح القصر أن الملك خضع صباح اليوم الثلاثاء لعملية زرع لجهاز دائم لتنظيم ضربات القلب في المشفى الوطني، كبديل للجهاز المؤقت الذي وضع له في ماليزيا، وسيبقى في المشفى للمعاينة لبضعة أيام".

وكشف القصر أن "العملية كانت ناجحة والملك بصحة جيّدة".

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ولطالما أبدى الملك هارالد الذي يتربّع على العرش منذ 1991 رغبته في البقاء ملكا حتّى اليوم الأخير من حياته بالرغم من مشاكله الصحية ومن إعلان ملكة الدانمارك مارغريت الثانية التي تربطه بها صلة قرابة بعيدة عن تخلّيها عن العرش بشكل مفاجئ في الـ 31 ديسمبر الماضي.

المصدر: أ ف ب