لأول مرة في الهند.. تحطم مقاتلة تيجاس محلية الصنع

أفادت قيادة القوات الجوية الهندية اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مقاتلة تابعة لها من طراز تيجاس، تحطمت في ولاية راجاستان بشمال غرب البلاد، فيما تمكن الطيار من القفز بالمظلة.

وذكرت القيادة في بيانها، أن هذه المقاتلة الهندية ذات مقعد واحد، سقطت وتحطمت بالقرب من مدينة جايسالمر خلال تحليق للتحقق من مدى الاستعداد قتالي.

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وتم فتح تحقيق في الحادث. ويلفت النظر أن منطقة الحادث تشهد يوم الثلاثاء تدريبات مشتركة للجيش والقوات الجوية والبحرية تحت اسم Bharat Shakti، وسيراقبها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتم الإعلان أن مقاتلات تيجاس ستشارك فيها. لم يتم تحديد ما إذا كانت المقاتلة المنكوبة كانت في عداد القوة المشاركة في هذه التدريبات.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، هذا هو أول حادث تحطم لطائرة مقاتلة من طراز تيجاس. ولم تقع إصابات أو وفيات نتيجة الحادث. وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن المقاتلة، بعد خروج الطيار منها، واصلت التحليق في مسار هبوطي مستقيم، ومن ثم اصطدمت بمبنى صغير، ولم يسفر الحادث عن وقوع أضرار واسعة النطاق على الأرض.

وتيجاس هي المقاتلة الوحيدة التي تم تطويرها وإنتاجها في الهند. وقامت الطائرة بأول رحلة لها في عام 2001، وفي عام 2015 تقرر وضع المقاتلة في الخدمة. ومن المتوقع أن تبدأ القوات الجوية في تلقي نسخة محسنة منها قريبا.

المصدر: تاس