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تاكر كارلسون يتذكر مزحة "مجنونة" مع بوتين

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تاكر كارلسون يتذكر مزحة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمذيع الأمريكي تاكر كارلسون (صورة أرشيفية)
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كشف المذيع الأمريكي تاكر كارلسون عن مزحة كان يود أن يبدأ بها حواره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه تراجع عنها في اللحظة الأخيرة.

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جاء ذلك وفقا لحوار لكارلسون مع مذيع البودكاست الأمريكي الروسي ليكس فريدمان بقناته على "يوتيوب"، حيث تابع كارلسون: "كان السؤال الذي وددت طرحه حقا، وكدت أطرحه بالفعل لأنه جعلني أضحك بصوت عال، بينما كنت أتناول القهوة مع المنتجين: سيدي الرئيس، أمضيت يومين في الكرملين لإعداد اللقاء معك، ولم أر مواطنا أمريكيا واحدا من أصول إفريقية في موقع السلطة في الكرملين".

لكن كارلسون استدرك وقال إن السؤال سيحمل طبيعة ثقافية جافة وساخرة، وربما يكون خيارا مجنونا لبدء المحادثة مع الرئيس الروسي.

وهنا اتفق المذيع فريدمان مع كارلسون وقال: "بالفعل كانت تلك بالفعل لتكون دعابة مجنونة، ولا تريد أن تبدأ الحوار بمثل هذا الجنون".

المصدر: يوتيوب

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