السويد تعارض استضافة قواعد دائمة لحلف شمال الأطلسي

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن بلاده، التي أصبحت مؤخرا عضوا في حلف شمال الأطلسي، لا تريد قواعد دائمة للناتو في السويد.

وأضاف: "بالطبع ستعمل مؤسسات الناتو في السويد بشكل طبيعي. لكننا لا نريد قواعد دائمة للحلف في بلادنا".

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تم في بروكسل يوم الاثنين، رفع العلم السويدي في مقر حلف الناتو إيذانا بشكل رسمي بانضمام البلاد إلى الحلف باعتبارها العضو الثاني والثلاثين.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله، إن بلاده قررت مع شركاء الناتو "الدفاع عن جزيرة جوتلاند أمام روسيا".

وفي يناير الماضي، أعلن قائد القوات المسلحة السويدية ميكائيل بودن، أنه يتعين على السويديين أن "يستعدوا ذهنيا للحرب ضد روسيا"، ما أثار انزعاج السكان، ودفعهم إلى التشكيك في مدى استعدادهم في مواجهة "الهجوم الروسي"، بعد أن أصبحت السويد العضو الثاني والثلاثين في حلف "الناتو" منذ أيام.

المصدر: نوفوستي