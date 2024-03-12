لحماية الخصوصية.. Airbnb تحظر استخدام الكاميرات الأمنية في العقارات المدرجة لديها

أعلنت منصة Airbnb "إير بي إن بي" لتأجير العقارات أنها ستحظر استخدام الكاميرات الأمنية الداخلية في العقارات المدرجة على موقعها في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقالت منصة إيجار العقارات عبر الإنترنت التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها أمس الاثنين إنها تحاول "تبسيط" سياستها المتعلقة بالكاميرات الأمنية مع منح الأولوية للخصوصية.

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وقالت رئيس سياسة المجتمع والشراكات في "إير بي إن بي" جونيبر داونز في بيان معد مسبقا: "تم إجراء هذه التغييرات بالتشاور مع ضيوفنا ومضيفينا وخبراء الخصوصية، وسنواصل طلب التعليقات للمساعدة في ضمان نجاح سياساتنا لصالح مجتمعنا العالمي".

سمحت "إير بي إن بي" باستخدام كاميرات المراقبة الداخلية في المناطق المفتوحة، طالما تم الكشف عن مواقع الكاميرات على صفحات العقارات المعروضة.

وبموجب السياسة الجديدة، يظل من حق ملاك العقارات المعروضة استخدام كاميرات جرس الباب وأجهزة مراقبة الضوضاء، والتي يسمح بها فقط في الأماكن المشتركة، طالما تم الكشف عن موقع الأجهزة ووجودها.

تتوقع "إير بي إن بي" أن يؤثر تحديث سياستها على عدد محدود من أصحاب العقارات لأن أغلب العقارات المعروضة على قوائمها لا تدرج وجود كاميرات أمن داخلية.

وتدخل تعديلات السياسة حيز التنفيذ في الثلاثين من أبريل المقبل.

في تقرير أرباح الربع الأخير من العام، الشهر الماضي، قالت "إير بي إن بي" إن حجوزاتها وإيراداتها ارتفعت، مضيفة أن الطلب ما زال قويا.

المصدر: أ ب