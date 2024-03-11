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ألمانيا.. عودة التيار الكهربائي إلى مصنع "تسلا" بعد انقطاعه بسبب حريق متعمد

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ألمانيا.. عودة التيار الكهربائي إلى مصنع
Globallookpress Christophe Gateau
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أعلنت شركة الكهرباء الألمانية E.dis أن إمدادات الكهرباء عادت إلى مصنع "تسلا" قرب برلين، والتي انقطعت الأسبوع الماضي عندما اشتعلت النيران في محطة فرعية.

وقالت الشركة الألمانية إنه تم إصلاح العطل في مركز التحكم في شبكة E.dis وإعادة ربط مصنع "تسلا" بالشبكة الكهربائية، واستعادة إمدادات الطاقة.

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كما أعلنت الشركة عن استمرار أعمال الإصلاح في موقع الحريق.

وانقطعت الكهرباء عن مصنع "تسلا" ومدينة إركنر ومنطقتين في برلين يوم الثلاثاء الماضي بسبب حريق في محطة فرعية. وتم إجلاء العاملين من المصنع.

وأفادت صحيفة Tagesspiegel لاحقا أن مجموعة "فولكان" اليسارية المتطرفة الألمانية أعلنت مسؤوليتها عن إضرام النيران في المحطة الكهربائية.

المصدر: نوفوستي

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