السفارة الروسية في برلين: نرفض محاولات ألمانيا لوضع "الستار الحديدي"

أعلنت السفارة الروسية في برلين أن موسكو ترفض توصيات الخارجية الألمانية للمواطنين الألمان بعدم السفر إلى روسيا، معتبرة اياها "محاولة لوضع الستار الحديدي" بين البلدين.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها، يوم الاثنين: "نرفض بحزم أي محاولات لوضع الستار الحديدي الجديد بين بلدينا، بما في ذلك من خلال الحد من الاتصالات بين الناس بشكل مفتعل ونشر معلومات غير صحيحة عن روسيا".

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وأضافت: "ندعو موطني ألمانيا لزيارة بلادنا وصياغة التصور عنها بأنفسهم".

وكانت الخارجية الألمانية قد دعت المواطنين الألمان الأسبوع الماضي لعدم السفر إلى روسيا، محذرة من خطر "الاعتقالات العشوائية" على الأراضي الروسية.

بدورها، أكدت السفارة الروسية لدى برلين أن "ما من اعتقالات عشوائية تهدد مواطني ألمانيا والدول الأخرى الذين يلتزمون بالقوانين الروسية".

المصدر: نوفوستي