البنتاغون يعلن جاهزية الولايات المتحدة لخوض "المعركة" بعد تحديث الثالوث النووي

علق نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية كريستوفر غرادي على مشروع الميزانية الفيدرالية للسنة المالية القادمة، قائلا إن القوات الأمريكية مستعدة الآن للتعامل مع أي من خصومها المحتملين.

وقال غرادي: "نحن جاهزون للمعركة اليوم".

وأضاف: "أعتقد أن أي خصم (محتمل للولايات المتحدة) يجب أن ينظر إلى الميزانية وينظر إلى ثلاثة أو أربعة أشياء على الأقل".

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وتابع: "أولا، هذا استمرار لتمويل الترسانة النووية، وتحديث الثالوث النووي. ثانيا إنه الفضاء. عندما نفكر في المستقبل وأين سنفوز، أعتقد أن ذلك سيكون أحد أكثر المزايا لدينا إلى جانب الغواصة [الأسطول]".

كما أشار غرادي إلى أن البنتاغون طلب زيادة الإنفاق الدفاعي في عام 2025 إلى 849.8 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 1% عن المستوى السابق.

وأكد أن "هذا مبلغ ضخم".

وأصدر البيت الأبيض مشروع القرار، وأرسله إلى الكونغرس الأمريكي للنظر فيه.

ورفض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهموه بالتهور في الإنفاق.

المصدر: تاس