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وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

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وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها
AP
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أعلنت وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية مارسيا فادج، يوم الإثنين، أنها ستستقيل من منصبها اعتبارا من الثاني والعشرين من مارس الجاري، قائلة إنها ستغادر المنصب "بمشاعر مختلطة".

وشغلت فادج (71 عاما) في السابق منصب عمدة مدينة وارنسفيل هايتس بولاية أوهايو الامريكية قبل أن تصبح ممثلة أوهايو في الكونغرس، وقبل أن تتولى منصب وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية في إدارة الرئيس جو بايدن.

وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها
AP

وأشاد البيت الأبيض، في بيان، بتفاني فادج في زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة وحماية الاحتياجات السكنية لبعض السكان الأكثر ضعفا في البلاد.

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وقال بايدن: "منذ كانت رئيسة للبلدية، ثم سنواتها كمدافعة قوية في مجلس النواب الأمريكي، كانت رؤية مارسيا وشغفها وتركيزها على زيادة الفرص الاقتصادية بمثابة أصول لبلدنا".

المصدر: "أ ب"

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