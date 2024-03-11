"دهشة" في جنوب إفريقيا بعد طلب المعارضة مراقبين أمريكيين للانتخابات العامة

أعربت حكومة جنوب إفريقيا الاثنين عن دهشتها من رسالة وجهها حزب المعارضة الرئيسي إلى الولايات المتحدة يطلب فيها إرسال مراقبين "لضمان نزاهة" الانتخابات العامة المقررة في نهاية أيار.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عبر هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية "وجدت هذه الرسالة مدهشة"، معتبرة أن مثل هذه الرسالة "مهينة بحق جنوب إفريقيا".

وكان رئيس البلاد سيريل رامابوزا قد اعتبر الأحد خلال تجمع انتخابي قرب جوهانسبرغ أن الرسالة "منافقة"، مؤكدا أن مراقبين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يأتون عادة إلى جنوب إفريقيا خلال الانتخابات.

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وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في حزب التحالف الديمقراطي الذي بعث بالرسالة "من الواضح أن لديهم ما يخفونه في ضوء ردّهم العدائي على طلب طبيعي في جميع أنحاء العالم".

ودُعي نحو 27.5 مليون جنوب إفريقي إلى الإدلاء بأصواتهم في 29 مايو لاختيار برلمان جديد يسمّي الرئيس المقبل للبلاد.

وبعث حزب التحالف الديمقراطي الخميس برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد فيه نيته "تعزيز دعوته المجتمع الدولي الى المساعدة في ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة".

وطلب الحزب من الولايات المتحدة "حماية (جنوب إفريقيا) من كل محاولة تعطيل للعملية الديمقراطية".

وتقول بريتوريا إنه سبق للبلاد أن استضافت مراقبين إقليميين ودوليين منذ تنظيم أول انتخابات ديموقراطية فيها في 1994.

ويتوقع خبراء واستطلاعات رأي منذ أشهر أن يخسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتولى السلطة منذ 1994، للمرة الأولى في تاريخه غالبيته البرلمانية، ويجد نفسه مضطرا إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

المصدر: ا ف ب