تسجيل أول حالة وفاة بالطاعون منذ عام 2020 في نيو مكسيكو الأمريكية
Globallookpress Kyle Mazza
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أعلنت إدارة الشؤون الصحية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تسجيل أول حالة وفاة بالطاعون في الولاية منذ عام 2020.
وقالت الإدارة في بيان إن رجلا توفي من مقاطعة لينكولن بولاية نيو مكسيكو نتيجة إصابته بالطاعون بعد دخوله المستشفى بسبب المرض. وهذه هي أول حالة إصابة بشرية بالطاعون في نيو مكسيكو منذ عام 2021 وأول حالة وفاة منذ عام 2020".
كما أعربت الإدارة عن خالص تعازيها لأسرة الرجل الذي توفي متأثرا بالطاعون.
المصدر: نوفوستي