تسجيل أول حالة وفاة بالطاعون منذ عام 2020 في نيو مكسيكو الأمريكية

أعلنت إدارة الشؤون الصحية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تسجيل أول حالة وفاة بالطاعون في الولاية منذ عام 2020.

وقالت الإدارة في بيان إن رجلا توفي من مقاطعة لينكولن بولاية نيو مكسيكو نتيجة إصابته بالطاعون بعد دخوله المستشفى بسبب المرض. وهذه هي أول حالة إصابة بشرية بالطاعون في نيو مكسيكو منذ عام 2021 وأول حالة وفاة منذ عام 2020".

كما أعربت الإدارة عن خالص تعازيها لأسرة الرجل الذي توفي متأثرا بالطاعون.

المصدر: نوفوستي