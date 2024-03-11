ترامب يهاجم "فيسبوك" و"تيك توك"

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "فيسبوك" تشكل تهديدا للناس وللعديد من وسائل الإعلام.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة CNBC: "لا أحب فكرة أنه إذا منعتم "تيك توك" سوف تجعلون "فيسبوك" أكبر، وأنا اعتبر أن "فيسبوك" هو عدو الناس والكثير من وسائل الإعلام".

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كما اعترف ترامب بأنه يعتبر "تيك توك" تهديدا للأمن القومي، لكنه قال إن هناك "الكثير من الأشياء الجيدة" في هذه المنصة.

أفادت صحيفة "هيل" بأن المشرعين من مجلس النواب الأمريكي طرحوا مشروع قانون يحظر تطبيق "تيك توك".

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون "يهدف لحماية الأمريكيين من التطبيقات التي يشرف عليها خصوم أجانب".

ومن المتوقع أن يجبر هذا القانون شركة ByteDance الصينية (التي تملك تطبيق "تيك توك") على التخلي عن هذا التطبيق المخصص لتصوير ونشر مقاطع فيديو قصيرة أو ستحظر هذه المنصة في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي