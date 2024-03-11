بريطانيا.. نشر وحذف صورة معدلة للعائلة المالكة والأميرة كيت تعتذر

اعتذرت أميرة ويلز كيت ميدلتون وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام عن حالة الإرباك التي جرت عقب نشر القصر لصورة عائلية معدلة من قبل الأميرة، وأثارت الجدل في الأوساط البريطانية.

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وكتبت الأميرة كيت عبر منصة "إكس": "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانا بتجربة تحرير الصور، وبهذا الصدد أقدم اعتذاري عن ارتباك تسببت به الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس".

وكانت عدة وكالات أنباء بريطانية وعالمية قد حذفت الصورة بعد ساعات من نشرها، بسبب مخاوف من أنه "تم التلاعب بها".

وسحبت وكالة أسوشيتد برس" ووكالات أنباء أخرى صورة كيت وأطفالها جورج وشارلوت ولويس، التي أصدرها قصر كنسينغتون الأحد بمناسبة عيد الأم في بريطانيا، وقال القصر إن الصورة التقطها الأمير ويليام.

وبحسب "أسوشيتد برس" تم حذف الصورة عن الموقع تحسبا من أنه تم التلاعب بها، في انتهاك لإرشادات الصور الخاصة بالوكالة.

وكانت هذه أول صورة رسمية لكيت منذ الجراحة التي أجريت لها في البطن قبل نحو شهرين، وجاءت بعد أسابيع من التكهنات حول مكان وجودها. وقد تم تصميمها للحد من التكهنات، لكنها أثارت المزيد من التخمينات.

وسلطت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الضوء على التعديلات التي أجرتها أميرة ويلز على الصورة التي جمعتها بأولادها، والتي سحبتها وكالات الأنباء بسبب خضوعها لتعديل بالفوتوشوب.

والصورة التي نشرها قصر كنسينغتون بمناسبة عيد الأم، تصدرت الصحف وأثارت حالة من البلبلة، بعد أن أكد بعض المستخدمين أنها "معدلة" وغير "حقيقية"، بسبب تباينات واضحة في تفاصيلها، بدءا من وضعية الأطفال إلى الأزياء والإكسسوارات.

المصدر: أ ب + وكالات