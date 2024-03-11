الخارجية الروسية: حلف "الناتو" سيشارك في "احتلال ودّي" لأوكرانيا

قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن الغرب، إذا ما دخل أوكرانيا، فلن يذهب إلى الخطوط الأمامية، وإنما سيشارك في "احتلال ودّي" لمؤخرة الجيش الأوكراني.

جاء ذلك في تصريحات ميروشنيك لراديو "سبوتنيك"، حيث قال إن الغرب سينخرط في "الاحتلال الودّي" لأراضي البلاد بما في ذلك "السيطرة على التربة السوداء، والأصول المملوكة بالفعل لشركات غربية".

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وأضاف: "إن العسكريين الغربيين لن يذهبوا إلى الخطوط الأمامية، ولكنهم سيحلون ببساطة محل الأوكرانيين في الوحدات الخلفية، وسيقفون على الحدود مع بيلاروس، وسيوفرون الحماية للجسور الحدودية والمعابر وهو ما يسمى بـ (الاحتلال الودّي) بكل المقاييس".

وأشار ميروشنيك إلى أن الحديث يدور حول السيطرة على مناطق معينة، أما اقتصاديا "فقد دخلوا هناك بالفعل، وهناك عدد من الشركات الغربية، مثل بلاك روك وتوابعها، ومنسانتو، وغيرها. وهي بالفعل من أكبر الشركات التي تسيطر على ملايين الهكتارات من التربة السوداء والأراضي الزراعية في أوكرانيا، فما المانع من حمايتها والسيطرة عليها؟".

إضافة إلى ذلك، فإن الغرض من الإدخال المحتمل للأفراد العسكريين الغربيين هو " دفع الأوكرانيين الذين كانوا يجلسون في المؤخرة إلى خط المواجهة، كي يموتوا من أجل مصالح الغرب".

وووفقا لتقييمه، فقد نشأت الحاجة إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات لأن الجميع "يدرك جيدا أن الأوكرانيين ينتهون"، وهو ما يقوله حتى المحللون الأوكرانيون الذين يؤكدون على أن إصدار قانون التعبئة العامة الآن سيسفر عن جمع نصف مليون عسكري سيتم دفعهم إلى الخنادق، وهو ما سيمنح أوكرانيا عاما أو ربما عاما ونصف على الأكثر، وحان للغربيين أن يبدأوا في بناء مستوى احتياطي ثان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح، 26 فبراير الماضي، باجتماع في العاصمة الفرنسية حول دعم أوكرانيا، قضية إرسال محتمل لقوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا، وهو مقترح ناقشه ممثلو 20 دولة غربية، في إطار تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في صراعها مع روسيا. وبحسب ماكرون، فإن المشاركين لم يصلوا إلى توافق بهذا الشأن، إلا أنه لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل.

وبعد المؤتمر صرح ممثلو غالبية الدول المشاركة أنهم لا يخططون لإرسال قوات إلى أوكرانيا، بل والأكثر من ذلك، عارضوا مشاركتهم في أي أعمال عدائية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي