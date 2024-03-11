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إيران.. رجل دين يصور سيدة غير محجبة ترضع طفلها والقضاء يحقق في الواقعة (فيديو)

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إيران.. رجل دين يصور سيدة غير محجبة ترضع طفلها والقضاء يحقق في الواقعة (فيديو)
Gettyimages.ru
شابة بدون الحجاب الإلزامي في قطار أنفاق العاصمة طهران - 11 فبراير 2024.
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فتح القضاء في إيران تحقيقا في شجار بين رجل بزي ديني قام بتصوير سيدة بأحد المراكز الصحية ونشب شجار بينهما، وذلك لمعرفة الأسباب والدوافع والجهة التي سربت المقطع من كاميرات المراقبة.

يشار إلى أن السيدة كانت غير ملتزمة بالحجاب الكامل في وقت كانت ترضع فيه ولدها في إحدى زاويا المركز.

وقال الرجل، الذي لاحقته السيدة وتصادمت معه كلاميا، إنه كان بصدد "أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر" والذي تطور فيما بعد إلى شجار بينهما.

وفي الأثناء لم تتم إدانة أو اعتقال أي أحد في هذه الحادثة إلى أن يتم استكمال التحقيقات من قبل القضاء.

المصدر: RT

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