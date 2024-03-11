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مقتل 26 شخصا وفقدان 11 آخرين في فيضانات جزيرة سومطرة الإندونيسية

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مقتل 26 شخصا وفقدان 11 آخرين في فيضانات جزيرة سومطرة الإندونيسية
Globallookpress
جزيرة سومطرة الإندونيسية
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ارتفعت اليوم الاثنين حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلا و11 مفقودا، وفق ما أكده مسؤول في خدمات الإسعاف.

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وتسببت أمطار غزيرة الخميس بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.

وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيما عثر على 26 قتيلا"، مرجحا أن يرتفع عدد الضحايا.

وتعيق الأحوال الجوية السيئة وتقطع الكهرباء جهود الإنقاذ، حيث يستمر هطول الأمطار ويقوم عناصر الإنقاذ بعملية إغاثة رغم المطر.

والأحد تمكنت فرق الإنقاذ من فتح طريق إلى المناطق الأكثر تضررا وتوزيع المساعدات على الاشخاص الذين تم إجلاؤهم، مثل الخيام والأدوية والأغذية سريعة التحضير.

وألحقت الكارثة أضرارا بمئات المنازل والجسور والمساجد ومرافق عامة أخرى.

وإندونيسيا عرضة لانزلاق أتربة خلال موسم الأمطار، وتتفاقم المشكلة في بعض الأماكن بسبب إزالة الغابات إذ تسبب الأمطار الغزيرة لفترة طويلة في حدوث فيضانات في بعض مناطق الدولة الأرخبيل. 

المصدر: أ ف ب

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