بعد اتهامات بالتسييس عبر الإشارة إلى 7 أكتوبر.. إسرائيل تطلق أغنيتها المنقحة لمسابقة "يوروفيجن"

كشفت إسرائيل الأحد النقاب عن أغنيتها لمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2024، بعنوان "إعصار"، بعد أسابيع من عدم اليقين بشأن مشاركتها في المسابقة وسط احتجاجات واتهامات بالتسييس.

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ورضخت إسرائيل لمطالب اتحاد الإذاعة الأوروبي، بإصدار نسخة معدلة من أغنية "مطر أكتوبر"، حيث اعترض منظمو المسابقة في وقت سابق على بعض كلمات الأغنية الأصلية التي أشارت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

ووافقت إسرائيل على تغيير كلمات الأغنية الأصلية بعدما هدد المنظمون باستبعاد المتسابقة إدين غولان نظرا لاحتوائها إشارة سياسية، وهو ما يتنافى مع قواعد المسابقة.

وكانت كلمات الأغنية الأصلية تتضمن عبارات مثل "لم يعد هناك هواء للتنفس" و"كانوا جميعهم أطفالا طيبين"، في إشارة للأشخاص الذين تحصنوا في الملاجئ، خلال هجوم حركة حماس.

أما الأغنية المنقحة، التي حملت عنوان "إعصار"، فقد احتوت على عبارات تميل إلى المشاعر الشخصية، مثل "كل يوم أفقد عقلي" و"ما زلت منهارة بسبب هذا الإعصار"، وفق ما قالت إدين جولان في مؤتمر صحافي مع كاتبي ومنتجي الأغنية.

وقالت إدين: "أعتقد أن الرسالة واضحة.. تدور كلمات الأغنية حول امرأة تمر بأزمة شخصية - إعصار".

وتحدث معدو الأغنية وهم كيرين بيلز وآفي أوهيون وستاف بيغار، في المؤتمر الصحافي عن الرحلة الصعبة مع التغييرات التي أجروها على الأغنية، مشيرين إلى أنه ليس من الجيد عموما أن تغير كلمات أغنية سبق أن كتبتها، لكن لا مشكلة لدينا بإظهار المرونة في تغيير اسم وكلمات الأغنية.

وقال أحد كتاب الأغنية آفي أوهيون: "عندما جلسنا للكتابة، علمنا أننا سنكتب عن الوضع.. كنا نعلم أننا لن نكتب أغنية بوب لا تقول شيئا. حاولنا القيام بذلك بطريقة خفية قدر الإمكان.. تحدثنا أكثر عن آلامنا "كشعب وليس عن السياسة. من المستحيل أن أكتب عن أي شيء آخر هذه الأيام، هذا ما نمر به الآن".

وعن دافع اختيار الأغنية التي تغنى باللغة الإنجليزية وليس بالعبرية، قال ستاف بيغار: "لا نحتاج إلى الشرح باللغة العبرية، لأننا لا نشرح لأنفسنا.. نحن بحاجة إلى الانفتاح والتواصل مع العالم، ويجب أن يحدث هذا بلغة يفهمها الناس".

بدورها، قالت كيرين بيلز إن "هناك طرقا عدة لقول ما أردنا قوله في يوروفيجين أن شعب إسرائيل لا يستسلم ولم يستسلم".

ومن المقرر أن تقام مسابقة "يوروفيجن" في الفترة من 7 إلى 11 مايو في مدينة مالمو السويدية.

المصدر: وكالات+ RT