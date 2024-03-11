بعد لقائه ترامب.. أوربان يدعو إلى تطوير جيوش أوروبا وعدم الاتكال على حماية الولايات المتحدة لبلادهم

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه يتعين على الدول الأوروبية تخصيص أموال لتطوير الجيش والأسلحة، لأن الولايات المتحدة لن تدفع فواتير الأوروبيين الأمنية .

وقال أوربان في مقابلة مع قناة M1 التلفزيونية: " "يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن وقتا جديدا قد حان للتسلح في أوروبا. فالأمريكيون لن يدفعوا فواتير أمننا بدلا منا. ويتعين على جميع الدول الأوروبية أن تساهم، بما في ذلك ماليا".

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وأشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال في عام 2016 إنه "لا يريد تمويل أمن أوروبا بدلا من الأوروبيين"، وعليهم إما تمويل الجيش بأنفسهم وشراء المعدات، أو دفع "ثمن الأمن للأمريكيين".

وأضاف أوربان: "يجب أن يكون لدى جميع الدول الأوروبية جيوشها ومعداتها الخاصة، ويجب أن نكون قادرين على الدفاع عن بلادنا أو المساهمة في القدرات العسكرية الشاملة للحلف".

وشدد على أن "هذا عبء كبير" وهنغاريا نفسها تواجه صعوبة في إيجاد المال لتحديث الجيش، ولكن مع بداية النزاع في أوكرانيا أصبح من الواضح أن الوقت الذي يمكن فيه تخصيص مبالغ صغيرة من الميزانية للدفاع قد فات.

واستضاف ترامب أوربان في منزله في مارالاغو مساء الجمعة الماضية. واستمرت المفاوضات نحو ساعة تلتها وجبة عشاء وحفل موسيقي.

وأفاد المكتب الصحفي للرئيس السابق بأن ترامب وأوربان "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثر على هنغاريا والولايات المتحدة، بما في ذلك الأهمية القصوى لحدود قوية وآمنة لكلا الدولتين"

المصدر: نوفوستي