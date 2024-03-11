بينها رسالة وقعها "أبو القنبلة النووية الأمريكية".. وثائق ابتكار القنبلة الذرية تطرح للبيع في مزاد

طرحت في مزاد بالولايات المتحدة وثائق عن ابتكار القنبلة الذرية بينها رسالة موقعة من الفيزيائي الأمريكي جي روبرت أوبنهايمر "أبو القنبلة النووية الأمريكية".

وبدأ المزاد على الوثائق وهي نسخة نادرة يعود تاريخها لعام 1945 ومعروفة باسم "تقرير سميث"، إضافة إلى رسالة من أوبنهايمر نفسه، بـ35 ألف دولار للأولى وخمسة آلاف للثانية، ومن المقرر أن يختتم المزاد الأربعاء المقبل.

ويقدم "تقرير سميث" تفاصيل دقيقة عن تطور القنبلة، ويتضمن توقيع أوبنهايمر بالإضافة إلى 23 آخرين كانوا جزءا من مشروع مانهاتن الشهير، بمن فيهم إنريكو فيرمي وإرنست لورانس.

والرسالة التي يصف فيها أوبنهايمر القنبلة كـ"سلاح للمعتدين" هي عبارة عن صفحة واحدة، وتقول دار المزادات إن أوبنهايمر أرسلها إلى ستيفن وايت الكاتب في مجلة "لوك".

Historic Report On Development of Atomic Bomb Hits Auction https://t.co/7CME4rHiL3 via @TMZ@RRAuction — RR Auction (@RRAuction) March 4, 2024

وعُرضت الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير سميث" أمام الصحافة للمرة الأولى في 12 أغسطس 1945، بعد أيام قليلة من استهداف هيروشيما وناغازاكي، وفق ما ذكرته وكالة "الصحافة الفرنسية".

وأشارت دار "آر آر أوكشن هاوس" إلى أن "هذه الوثائق توفر نظرة إلى الرحلة العلمية والإدارية التي أدت إلى ابتكار أحد أقوى الأسلحة البشرية".

ومن بين الموقعين على الوثائق روبرت أوبنهايمر وإنريكو فيرمي الذي كان ضمن الفريق المبتكر لأول مفاعل نووي، وإرنست لورانس الحائز جائزة "نوبل" والذي بنى أول مسرّع للجسيمات "سيكلوترون"، وجيمس تشادويك الذي اكتشف النيوترون، بحسب دار المزادات.

ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد المقام ببوسطن، وثيقة تتناول العملية السرية لاختراع القنبلة الذرية في مختبر لوس ألاموس في نيو مكسيكو.

وقال نائب رئيس "آر آر أوكشن هاوس" بوبي ليفينغستون، إنّ "الرسالة ذات محتوى مذهل، إذ يظهر فيها أوبنهايمر رؤية استثنائية بشأن الاستخدام المستقبلي للقنبلة الذرية"، وطُرحت هذه الوثيقة بـ4 آلاف دولار.

AFP @RRAuction

AFP @RRAuction

AFP @RRAuction

المصدر: أ ف ب