فضيحة داخل دار كبرى للجنازات تهز بريطانيا.. حتى الجثث لا تسلم من المحتالين

أخرجت الشرطة 34 جثة من دار جنازات في شمال بريطانيا، وألقت القبض على رجل وسيدة يوم الأحد للاشتباه في قيامهما بالاحتيال ومنع الدفن القانوني.

وأعلنت شرطة هامبرسايد عن التطورات بعد خمسة أيام من تحقيق أجرته في ثلاثة فروع لدار جنازات "ليغاسي فيونيرال دايركتورز" في هول وإيست يوركشاير.

وقال مساعد قائد الشرطة توم ماكلوغلين، إن 34 جثة تم نقلها إلى مشرحة في هول للتعرف على هوياتها.

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وألقي القبض على رجل (46 عاما) وسيدة (23 عاما)، لم تكشف السلطات عن هويتيهما، للاشتباه في منعهما أعمال دفن قانونية ولائقة، والاحتيال عن طريق التلاعب في أوراق التمثيل وسوء استغلال الموقف.

لم تتوفر تفاصيل أخرى حول طبيعة الجرائم المشتبه فيها.

وقالت شرطة هامبرسايد إن 350 شخصا اتصلوا بها منذ يوم الجمعة بعد أن طلبت من الأسر التي فقدت أحباءها الاتصال بجهات التحقيق إذا ساورتهم مخاوف.

وقال ماكلوغلين: "يرجى الاطمئنان إلى أن الموظفين وعناصر الشرطة لدي يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الاستفسارات غير المسبوقة الناتجة عن هذا الأمر".

وأضاف: "يواصل عناصر الاتصال الأسري تقديم الدعم للأسر المتضررة في وقت نقدر أنه وقت مؤلم للغاية لجميع المعنيين".

ولم ترد دار الجنازات على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الأسوشيتد برس للتعقيب، كما لم يرد أحد على هاتفها.

وشهدت الولايات المتحدة أيضا العديد من الحالات المثيرة التي تم فيها القبض على مشغلي دور الجنازات بعد العثور على عشرات الجثث ورفات الجثث المحترقة في حوزتهم.

وتم اكتشاف قرابة 200 جثة متحللة ومتراكمة العام الماضي في دار جنازات موبوءة بالحشرات واليرقات في كولورادو، ويواجه أصحاب تلك الدار مئات الاتهامات، ومنها إساءة استخدام الجثث.

المصدر: أسوشيتد برس