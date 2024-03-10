بوتين يمازح أحد المشاركين في مهرجان الشباب العالمي عن تسريحة شعره (فيديو)  

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، مازحا على تصفيفة شعر مشارك من نيجيريا، قائلا إنه يريد نفس التسريحة.

ولاحظ بوتين أحد المشاركين في المهرجان من نيجيريا بتسريحة شعر مجدل أثناء التقاط الصور مع الطلاب. وقال مازحا: "أحتاج أيضا إلى تصفيف شعري بهذه الطريقة".

زار الرئيس مهرجان الشباب العالمي في 6 مارس، وتحدث مع المشاركين في الحفل الختامي.

Sputnik

وأقيم مهرجان الشباب العالمي في إقليم سيريوس الفيدرالي في الفترة من 1 مارس إلى 7 مارس 2024، وشارك فيه 20 ألفا من الشباب في مجالات التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام وغيرها، من بينهم 10 آلاف مشارك أجنبي.

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وفي الفترة من 10 إلى 17 مارس، بحسب خطط البرنامج الإقليمي للمهرجان، سيسافر ألفا مشارك أجنبي أعربوا عن هذه الرغبة إلى 30 مدينة في روسيا للتعرف على التراث الثقافي والتاريخي والتنوع الوطني والطبيعة الفريدة لروسيا الاتحادية.

المصدر: RT