حريق ضخم يلتهم مزرعة حشيش غير قانونية وسحب الدخان تغطي لوس أنجلوس الأمريكية (فيديو)

أفادت قناة ABC7 التلفزيونية باندلاع حريق ضخم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في مبنى تجاري يزرع فيه القنب (الحشيش) بشكل غير قانوني، مما تسبب بإصابة 5 من رجال الإطفاء أثناء إخماده.

أفادت قناة ABC7 التلفزيونية باندلاع حريق ضخم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في مبنى تجاري يزرع فيه القنب (الحشيش) بشكل غير قانوني، مما تسبب بإصابة 5 من رجال الإطفاء أثناء إخماده.

وقالت القناة نقلا عن السلطات المحلية: "تم نقل 5 رجال إطفاء إلى المستشفى يوم السبت بعد اندلاع حريق كبير في مبنى تجاري من طابقين في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث يُزرع القنب بشكل غير قانوني".

وأضافت أن الحريق اندلع في 9 مارس حوالي الساعة 8 صباحا (6 مساء بتوقيت غرينتش) في مبنى بشارع نيوتن، مما أدى إلى تصاعد عمود ضخم من الدخان في الهواء.

ويظهر في الفيديو المرفق كيف تنقل الرياح الدخان إلى كافة أنحاء المنطقة.

وأكدت القناة أنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن.

المصدر: نوفوستي