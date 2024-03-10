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قتيل وجرحى بانفجار منزل في طهران (فيديو)

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قتيل وجرحى بانفجار منزل في طهران (فيديو)
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أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء والسلامة في طهران جلال مالكي، أن انفجارا شديدا وقع في منزل سكني قديم مكون من طابقين في شارع راي بجنوب العاصمة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مالكي، أن الانفجار، الذي وقع حوالي الساعة 12 ظهرا، تسبب في تدمير هذا المنزل وجزء من منزل مجاور، وأن رجال الإطفاء يواصلون عملهم في موقع الحادث، مع احتمال أن يكون هناك أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وذكر مالي أن الانفجار وما تبعه من حريق سببه تخزين مواد قابلة للاشتعال في المنزل، بينما أفاد مراسلنا بأن الانفجار وقع بمصنع للمواد المحترقة والمفرقعات النارية.

وقال مالكي إن رجلا لقي حتفه في المنزل المنكوب، وأصيب هناك أربعة رجال وأربع نساء، إضافة إلى شخص آخر في المبنى المجاور، فيما لا تزال عملية البحث مستمرة.

وقال مسؤول في خدمة الطوارئ بمحافظة طهران، إن حالة المصابين حرجة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

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