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إيطاليا توقف إرسال صور كاميرات السرعة بعد ازدياد حالات الطلاق

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إيطاليا توقف إرسال صور كاميرات السرعة بعد ازدياد حالات الطلاق
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أعلنت وزارة النقل الإيطالية في مرسوم، يوم السبت، أن هيئة النقل سوف تتوقف عن إرسال صور مخالفات تجاوز السرعة على الطريق لحماية الخصوصية.

ويقول المرسوم إنه "سوف يتم الاكتفاء بإرسال مذكرة غرامة لسائقي السيارات والدراجات النارية، الذين يتجاوزون السرعة المحددة إلى منازلهم".

وشهدت إيطاليا، مثل غيرها من الدول، وقائع متكررة لمخالفين تورطوا في مشكلات، بعدما أظهرتهم كاميرات السرعة في السيارة مع أشخاص لم يكن من المتوقع أن يكونوا معهم، فيما أسفرت هذه المشكلات عن وقوع حالات طلاق، بحسب تقارير.

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وستحتفظ الهيئة بالصور التي ترصدها الكاميرات آليا، والتي تظهر الوجوه، ولن تستخدمها إلا حال تقديم اعتراض على الغرامة.

كما تطبق اللائحة على الأجانب الذين ترصدهم كاميرات السرعة على الطرق الإيطالية.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية

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