للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. مسلحون يختطفون 15 طفلا من مدرسة شمال غربي نيجيريا

اقتحم مسلحون مدرسة داخلية في شمال غربي نيجيريا في وقت مبكر من السبت واختطفوا 15 طفلا، بعد حوالي 48 ساعة من احتجاز ما يقرب من 300 طالب رهائن في المنطقة المتضررة من الصراع.

وحسبما قال المتحدث باسم شرطة سوكوتو، أحمد رفاعي، للأسوشيتد برس: "اقتحم المسلحون في الهجوم الأخير قرية غيدان باكوسو بمنطقة غادا في ولاية سوكوتو في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي وتوجهوا إلى المدرسة الإسلامية حيث اختطفوا الأطفال من نزلهم قبل وصول قوات الأمن.

AP

وأضاف رفاعي أنه "تم نشر فرقة تكتيكية من الشرطة للبحث عن الطلاب، لكن الطرق التي يتعذر الوصول إليها في المنطقة شكلت تحديا لعملية الإنقاذ".

AP

وقال "إنها قرية نائية ولا يمكن للمركبات الذهاب إلى هناك، واضطرت فرقة الشرطة إلى استخدام الدراجات النارية للوصول إلى القرية".

AP

وتشيع عمليات الاختطاف في المدارس في المنطقة الشمالية من نيجيريا، خاصة منذ اختطاف أكثر من 200 تلميذة عام 2014 على أيدي متطرفين إسلاميين في قرية شيبوك بولاية بورنو، وهو الحادث الذي صدم العالم.

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وتستهدف العصابات المسلحة المدارس للحصول على فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين، ونتج عن ذلك اختطاف ما لا يقل عن 1400 شخص منذ ذلك الحين.

المصدر: "أ ب"