مقتل 4 وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم اللبنانية (فيديو)

أفادت مراسلة RT بمقتل أسرة مكونة من 4 أفراد وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على أحد المنازل في خربة سلم السبت، كانوا قد نزحوا إلى الخربة قادمين من بلدة بليدا.

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وذكرت وزارة الإعلام اللبنانية أن الغارة على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، أودت بحياة عائلة من 4 اشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين.

ووفقا للوزارة أطلقت المقاتلات الإسرائيلية صاروخين من نوع جو- أرض باتجاه المنزل، مما أدى إلى مقتل أب وزوجته الحامل وولديهما، وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى تبنين الحكومي.

وأدت الغارة الى وقوع أكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف تم نقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أن الغارة الإسرائيلية تسببت بتدمير البيت بشكل كامل وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.

ولفتت مراسلتنا إلى استمرار فرق الإنقاذ وطواقم الدفاع المدني في عميات رفع الانقاض من مكان الغارة الإسرائيلية بحثا عن مفقودين، مشيرة إلى أن الانباء الأولية تدل على وقوع 8 جرحى مدنيين و4 مفقودين من عائلة واحدة حتى اللحظة.

وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة.

ولكن مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.

وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن بيروت مستمرة بجهودها الهادفة إلى احتواء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مؤكدا ترحيب لبنان بكافة المبادرات في هذا الخصوص.

المصدر: وزارة الإعلام اللبنانية + RT