ترامب يعيد نشر فيديو دعائي لحملة بايدن الانتخابية بطريقة ساخرة

سخر المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من مقطع الفيديو الانتخابي الخاص بالرئيس الحالي جو بايدن، وأعاد نشره ولكن بطريقة ساخرة.

إقرأ المزيد

وأعاد ترامب نشر مقطع الفيديو الدعائي لحملة بايدن عقب إجراء بعض التعديلات عليه حيث بدأه بمقطع وكأن بايدن بدأ الفيديو باعتراف صريح بأنه كهل كبير بالسن، إلى جانب الكثير من الأخطاء والسهوات والزلات التي ارتكبها خلال مسيرته كرئيس إلى جانب تعثره المستمر في كل خطوة يخطوها.

ونشر بايدن في وقت سابق مقطع فيديو دعائي لحملته الانتخابية، بدأه بالقول إنه لم يعد "شابا" وهذا ليس سرا على أحد.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الفيديو كان الأول في حملة بايدن الانتخابية والتي امتدت مدتها لستة أسابيع بقيمة 30 مليون دولار أعلنها موظفو حلمته الانتخابية الأسبوع الماضي.

وسيتم بث حملة بايدن الانتاخبية على الإذاعة المحلية ومحطات التلفزة المهمة في البلاد بغية جذب الناخبين.

وفي ذات السياق أكدت الطبيبة النفسية كارول ليبرمان أن الرئيس جو بايدن ظهر مختلفا في خطابه الأخير بالكونغرس، كما لو أنه تناول منشطات، ونوهت بظهوره المعتاد وبطء حركته وتعثره على عكس ظهوره الأخير.

من جهتهم، نفى ممثلون عن البيت الأبيض كافة التخمينات حول احتمال تعاطي الرئيس للمخدرات قبل خطابه في الكونغرس. ويعتبر جو بايدن الأكبر سنا في التاريخ كرئيس للولايات المتحدة.

وتثير زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن انتقادات لاذعة من سلفه وخصمه السياسي دونالد ترامب.

حتى في أوساط الديمقراطيين، دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا إلى التراجع عن المشاركة في الحملة الانتخابية، متذرعين بذلك بسبب تقدمه في السن.

المصدر: نوفوستي