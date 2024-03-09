تركيا.. مسؤول في الحزب الحاكم يتعرض لصيحات استهجان بحضور أردوغان (فيديو)

تعرض رئيس الفرع المحلي علي إحسان ديلي أوغلو في حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصيحات استهجان السبت عندما قدمه الأخير خلال تجمع انتخابي بثّ على الهواء مباشرة.

وجرى ذلك مع قرب نهاية تجمع للرئيس التركي في الهواء الطلق في مدينة شانلي أورفة جنوب شرق البلاد، في إطار حملته لدعم مرشحي حزبه الإسلامي المحافظ "حزب العدالة والتنمية" للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 31 مارس.

بعيد بدئه تقديم الفريق المحلي لحزبه، ومع إعلانه رئيس الفرع المحلي علي إحسان ديلي أوغلو، علت صيحات الاستهجان في الساحة بدلا من التصفيق المعتاد، الأمر الذي فاجأ أردوغان بشكل واضح، وفق مشاهد بثتها قناة "إن تي في" التركية الخاصة.

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لكن سرعان ما علا صوت الموسيقى على صيحات الاستهجان واستأنف الرئيس تقديم قادة حزبه.

ووفق وسائل إعلام تركية، أثار ديلي أوغلو غضب الناخبين في شانلي أورفة بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرا واستهدفت مرشحين آخرين وعمالا زراعيين موسميين.

وكان المسؤول قد قال لقناة محلية إن "معظم العمال الموسميين يعتبرون عملهم أسلوب حياة، وحتى إجازة".

ويكثف الرئيس التركي حملته الانتخابية من خلال عقد تجمعات يوميا في أنحاء البلاد.

المصدر: أ ب