تواصل مع ترامب وبايدن.. إدانة رئيس دولة سابق بإرسال أطنان الكوكايين إلى الولايات المتحدة

أدانت محكمة بنيويورك، رئيس هندوراس السابق خوان هيرنانديز، حليف واشنطن، بمساعدة تجار المخدرات على إرسال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة مقابل رشى ضخمة غذت مسيرته السياسية.

وسلط الحكم القضائي الضوء على مدى اختراق عصابات المخدرات لبعض حكومات أمريكا اللاتينية. بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

إقرأ المزيد

ويتهم هيرنانديز باستخدام الشرطة والجيش لحراسة شحنات الكوكايين المتجهة إلى الولايات المتحدة، وتبادل معلومات حساسة خاصة بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع المتاجرين. وقال مساعد المدعي العام الأمريكي جاكوب غتويليغ إن هيرنانديز "مهد طريقا سريعا للكوكايين إلى الولايات المتحدة".

وذكر غتويليغ أنه عندما كان هيرنانديز يرأس ما أسماه ممثلو الادعاء "دولة المخدرات"، واصلت السلطات الأمريكية العمل معه بشكل وثيق. وفي ديسمبر 2019، أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بالزعيم الهندوراسي لتعاونه في الحد من الهجرة وشحنات المخدرات.

وقال ترامب: "نحن نوقف المخدرات عند مستوى لم يحدث من قبل". والتقى هيرنانديز أيضا مع جو بايدن ومايك بنس عندما شغل كل منهما منصب نائب الرئيس.

وأضافت دانا فرانك، المؤرخة والخبيرة في شؤون هندوراس بجامعة كاليفورنيا: "كيف من الممكن أن الحكومة الأمريكية لم تكن تعلم بحدوث هذه الأشياء؟.. لقد اختاروا أن ينظروا في الاتجاه الآخر".

المصدر: واشنطن بوست +RT