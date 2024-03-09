آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /09.03.2024/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
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