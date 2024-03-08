تسريب بيانات سرية حساسة للإدارة الفيدرالية بسويسرا بعد هجوم إلكتروني

أكد المركز الوطني للأمن السيبراني بسويسرا تعرض شركة "إكسبلين" المكلفة بإدارة البيانات في السنة الماضية إلى هجوم إلكتروني أسفر عن سرقة بيانات شخصية ومعلومات فنية حساسة.

وأدى هذا الهجوم إلى الاستيلاء على أكثر من 9000 عنصر بيانات، يحتوي أكثر من نصفها على معلومات حساسة وفقا للمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC)، بالإضافة إلى أربعة عناصر تحتوي على كلمات مرور.

ويعود 95% من البيانات الفيدرالية المسروقة إلى إدارة وزارة العدل، بينما يعود 3% منها إلى وزارة الدفاع، لكن بقية الأقسام لم تتأثر إلا بشكل طفيف، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الخميس.

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ولم يشرح المركز كيف تم الوصول إلى البيانات، لكن سيتم توضيح الأسباب لاحقا في إطار التحقيق المستمر الذي أمرت به الحكومة الفدرالية في شهر أغسطس الماضي، وفقا لما كشف عنه المركز الوطني للأمن السيبراني.

المصدر: "سويس إنفو"