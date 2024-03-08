وسائل إعلام: البنتاغون يصادق على السماح لمقاتلة "إف-35 اي" بحمل أسلحة نووية
Globallookpress Staff Sgt. Kaitlyn Ergish
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4hb
أفادت صحيفة Breaking Defense الالكترونية بأن مقاتلة "إف-35 اي" الأمريكية من الجيل الخامس حصلت على شهادة رسمية لحمل الأسلحة النووية.
وقالت الصحيفة نقلا عن الممثل الرسمي لبرنامج إنتاج طائرات "إف-35 اي" إن الشهادة تسمح بحمل القنبلة النووية الحرارية من طراز "بي61-12" فقط، وتم استلامها في 12 أكتوبر 2023 قبل الموعد المحدد.
ولا تسمح الشهادة للمقاتلة ذات الإقلاع والهبوط العمودي "إف-35 بي" وللمقاتلة "إف-35 سي" بحمل القنبلة النووية الحرارية .
وتم اعتماد أول عينة من القنبلة النووية "بي61" في الخدمة عام 1968. وتم إصدار قنبلة "بي61-12" المعدلة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2021.
المصدر: تاس