صحيفة: ماكرون كشف عن شرط للتدخل الفرنسي المباشر في أوكرانيا

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية، شرطا لتدخل فرنسي مباشر في النزاع الأوكراني، حسبما نقلت صحيفة L'Independant عن أحد المشاركين في الاجتماع.

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وقالت الصحيفة الفرنسية إنه وفقا لزعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل، فقد تطرق ماكرون إلى السيناريو "الذي يمكن أن يتضمن تدخلا"، وهو تقدم القوات الروسية على الجبهة "نحو أوديسا أو نحو كييف".

وفشل الاجتماع الذي عقده ماكرون أمس الخميس لبحث المستوى الذي يمكن أن يصل إليه دعم فرنسا لأوكرانيا، في التوصل إلى توافق في الآراء بين الرئيس وزعماء الأحزاب السياسية المعارضة، الذين حذروا ماكرون من جر باريس إلى النزاع في أوكرانيا.

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إن الاجتماع في باريس، الذي ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، أثار مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا، مضيفا أن هذه الخطوة "غير مستبعدة".

وتعليقا على كلام ماكرون، حذر الكرملين من أن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. ووصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" بأنها عنصر جديد مهم".

المصدر: L'Independant