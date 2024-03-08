بسبب مقاطعته خطاب بايدن.. شرطة الكابيتول تعتقل والد جندي قتل في أفغانستان (فيديو)

اعتقلت شرطة الكابيتول الأمريكية والد جندي أمريكي قتل في أفغانستان بعد أن قاطع خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس جو بايدن في مبنى مجلس النواب.

وتم التعرف على هوية الشخص الذي قاطع بايدن بأنه ستيفن نيكوي (51 عاما) وكان نجله كريم نيكوي جنديا في مشاة البحرية الأمريكية، من بين 13 من أفراد الخدمة الأمريكية و170 مدنيا قتلوا في هجوم نفذه انتحاري بالقرب من "آبي غيت"، إحدى البوابات الثلاث المؤدية إلى مطار كابل أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021.

وسمع نيكوي وهو يصرخ "آبي غيت" و"مشاة البحرية الأمريكية" قبل أن تقتاده الشرطة إلى خارج قاعة مجلس النواب، وشوهد فيما بعد مكبل اليدين.

BREAKING: Steve Nikoui was arrested and just charged with a misdemeanor for interrupting Biden tonight



His son was kiIIed at Abbey Gate during Joe Biden's withdrawal from Kabul



He was yelling: "Abbey Gate!" pic.twitter.com/W1oVEXwOFe — End Wokeness (@EndWokeness) March 8, 2024

وقالت شرطة الكابيتول في بيان: "الليلة في حوالي الساعة 10:15 مساء، عطل رجل خطاب حالة الاتحاد بالصراخ. حذره ضباطنا من التوقف وعندما لم يفعل، تم إخراج الرجل من من القاعة وتم القبض عليه بسبب قانون العاصمة § 22-1307، الازدحام أو العرقلة أو الإزعاج"، مشددة على أن "تعطيل الكونغرس والتظاهر في مباني الكونغرس أمر غير قانوني".

يذكر أن إدارة بايدن واجهت انتقادات شديدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الانسحاب الفوضوي للجيش الأمريكي من أفغانستان خلال العام الأول من ولاية الرئيس.

المصدر: Yahoo news + RT