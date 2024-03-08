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تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية خلال خطاب بايدن

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تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية خلال خطاب بايدن
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تعطلت العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية في الولايات المتحدة بالتزامن مع خطاب الرئيس جو بايدن عن حالة الاتحاد خلال جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكبيتول.

وظهرت على مواقع الويب الخاصة بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية والخدمة السرية عبارة "صعوبة فنية" لمدة 20 دقيقة مساء الخميس.

ولم يتم تقديم سبب محدد لانقطاع الخدمة، لكن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي قالوا إنه لا يبدو أنه ضار.

ووفقا لموقع Search.gov، وهو محرك بحث تابع للحكومة الفيدرالية، فقد تمت جدولة الصيانة المخطط لها بين الساعة 3 مساء وحتى الساعة 6 مساء. 

كما شهدت منصة التواصل الاجتماعي Truth Social التابعة للرئيس السابق لدونالد ترامب انقطاعات في الخدمة خلال خطاب بايدن.

ووفقا لمخطط أعده Down Detector، بدأ مؤيدو MAGA (أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) يعانون من انقطاع في حوالي الساعة 9 مساء.

المصدر: "ديلي ميل"

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