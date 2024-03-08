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من ترامب إلى غزة.. رسائل أعضاء الكونغرس كثيرة وبايدن: لو كنت ذكيا لعدت الآن إلى منزلي!

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استهل الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في الكونغرس، بالقول إنه كان سيعود إلى منزله "لو كان أكثر ذكاء".

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وتحدث الرئيس الأمريكي خلال ساعة و7 دقائق متناولا عددا من الملفات أبرزها حرب غزة، والهجرة، والاقتصاد الأمريكي، والإجهاض، وتقديم المساعدات لأوكرانيا، والوظائف، والانتخابات وغيرها من المواضيع.

وخلال الكلمة، أظهر أعضاء الكونغرس، عددا من الرسائل أبرزها، وقف إطلاق النار في غزة ووقف إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

من ترامب إلى غزة.. رسائل أعضاء الكونغرس كثيرة وبايدن: لو كنت ذكيا لعدت الآن إلى منزلي!  
سي أن أن

وارتدت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين قبعة ترامب 2020 وهي تشاهد خطاب بايدن.

من ترامب إلى غزة.. رسائل أعضاء الكونغرس كثيرة وبايدن: لو كنت ذكيا لعدت الآن إلى منزلي!  
سي أن أن

وارتدت سيدات الكونغرس من الحزب الديمقراطي اللون الأبيض من أجل حقوق المرأة خلال خطاب بايدن. 

من ترامب إلى غزة.. رسائل أعضاء الكونغرس كثيرة وبايدن: لو كنت ذكيا لعدت الآن إلى منزلي!  
سي أن أن

فيما رفع أحد أعضاء الكونغرس أربعة أصابع بينما يتحدث بايدن، مطالبا بأربع سنوات أخرى من رئاسته.

من ترامب إلى غزة.. رسائل أعضاء الكونغرس كثيرة وبايدن: لو كنت ذكيا لعدت الآن إلى منزلي!  
سي أن أن

ولم يغب موضوع تقدم العمر عن بايدن خلال خطابه قائلا إن "سنواته الـ81 جعلته يرى الأمور أوضح أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "أعلم أن الأمر قد لا يبدو كذلك، لكني مولود منذ فترة طويلة.. في سني تصبح بعض الأمور أوضح أكثر من أي وقت مضى".

المصدر: RT+ CNN

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