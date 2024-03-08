البيت الأبيض يختار وزير التعليم لمهمة "الناجي المعين"

اختار البيت الأبيض وزير التعليم في الحكومة الأمريكية ميغيل كاردونا ليكون "الناجي المعين" خلال إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حال الاتحاد اليوم الجمعة.

وهذه المهمة التي أوكلها البيت الأبيض لكاردونا تعني أنه "سيكون الشخص الذي يتولى قيادة البلاد في حال حدث هجوم قضى على الرئيس والحكومة الأمريكية بأكملها خلال إلقاء الخطاب في مبنى الكابيتول".

وبموجب هذا التقليد الذي يعود تاريخه إلى الحرب الباردة والخشية من وقوع هجوم نووي، يبقى أحد أعضاء الحكومة الأمريكية بعيدا عن مبنى الكابيتول خلال خطاب الرئيس السنوي أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

والهدف من تعيين "ناج" هو أن يكون هناك مسؤول كبير على قيد الحياة في حال وقعت كارثة وقضت على القيادة الأمريكية العليا، أي الرئيس ونائبه وأعضاء الحكومة ورئيسي مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المحكمة العليا الذين يجتمعون في المكان نفسه لسماع الخطاب.

وكاردونا مدرس سابق للصف الرابع، حصل على الدكتوراه وعمل مفوضا للتعليم في ولايته كونيتيكت قبل أن يعينه بايدن في حكومته.

المصدر: "أ ف ب"